На російсько-українській війні загинув військовий із Горішніх Плавнів Володимир Таранушич

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 452

До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті

На російсько-українській війні загинув військовий із Горішніх Плавнів, співробітник Єристівського ГЗК Володимир Таранушич. Про це повідомляють у пресслужбі компанії Ferrexpo.

Народився Володимир у Горішніх Плавнях, навчався у політехнічному коледжі. Трудовий шлях розпочав на Полтавському ГЗК електрослюсарем з ремонту гірничого устаткування. Працював там до 2006 року, потім навчався у Кременчуцькому національному університеті, де здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. У серпні 2014-го Володимир знову почав працювати на Полтавському ГЗК на посаді електрослюсаря, а у квітні 2021 року керівництво перевело його до Єристівського ГЗК.

До лав Збройних Сил України Володимир приєднався у липні 2023 року. Загинув військовий під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка у Куп’янському районі на Харківщині.

Інформації про дату прощання та поховання полеглого військового поки немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.