В Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка фоторобіт Михайла Стогнія

Як зазначає Михайло Стогній, фотомистецтво для нього — це хобі, яке не лише приносить задоволення, а й заряджає енергією, робить життя цікавішим
У Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка робіт фотохудожника Михайла Стогнія «Творчий простір». Відкриття експозиції робіт фотохудожника Михайла Стогнія відбулося 23 березня в холі міської бібліотеки. У ній представлено 40 світлин. Це здебільшого портрети і пейзажні фотографії.
Вона підкреслила, що «талановитий фотохудожник, неодноразовий призер проєкту «Фотосушка» Михайло Стогній своїми роботами стверджує, що фотографія — це не просто фіксація моменту, а мистецтво передати почуття, настрій, ідею через об’єктив».
Любов до фотомистецтва, за словами Михайла Стогнія, у нього від батька. Саме він навчив сина технічним навичкам створення світлин ще в дитинстві. Фотографування стало захопленням, яке приносить задоволення і радість.
Як зазначає Михайло Стогній, фотомистецтво для нього — це хобі, яке не лише приносить задоволення, а й заряджає енергією, робить життя цікавішим. Його захоплює не скільки кінцевий результат, як сам процес фотографування. В оцінюванні робіт для нього важлива думка дружини Нігіни, мисткині за фахом. Учасники клубу «Фотокухня», членом якого є Михайло Стогній, одноголосно стверджують, що він — майстер фотопортретів. Митець створює незвичайні й привабливі образи, дотримуючись правил позування. Знає всі тонкощі справи. А його пейзажні фото зачаровують неймовірною красою.
Поціновувачка його таланту, одна з організаторок клубу «Фотокухня» Наталя Тарасова зазначила, що Михайло Стогній — «яскрава особистість, добра людина».
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