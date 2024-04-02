У Кременчуці п'яний водій порушив ПДР та тікав від патрульних

1 квітня о 19.00 на вулиці Свіштовській водій ЗАЗ рухався з порушеннями ПДР та ігнорував вимогу зупинки від патрульних. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, його затримали в селі Нова Знам’янка. В результаті перевірки, виявили, що водій перебував у стані глибокого алкогольного сп'яніння, що підтвердилося результатами тесту на алкотестері — 2,32 проміле, а також медичним освідченням у нарколога.
На порушника склали протоколи за:
Справа буде передана до суду для призначення покарання.
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