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У Кременчуці п'яний водій порушив ПДР та тікав від патрульних

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 220

Стан сп'яніння засвідчив «Драгер» і нарколог

1 квітня о 19.00 на вулиці Свіштовській водій ЗАЗ рухався з порушеннями ПДР та ігнорував вимогу зупинки від патрульних. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, його затримали в селі Нова Знам’янка. В результаті перевірки, виявили, що водій перебував у стані глибокого алкогольного сп'яніння, що підтвердилося результатами тесту на алкотестері — 2,32 проміле, а також медичним освідченням у нарколога.

На порушника склали протоколи за:

  • ст. 130 ч. 1 (керування у стані алкогольного сп'яніння);
  • ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку);
  • а також постанову за ст. 121 ч. 1 (керування транспортним засобом з технічними несправностями) Кодексу України про адмінправопорушення.

Справа буде передана до суду для призначення покарання. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 патрульна поліція
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