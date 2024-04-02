Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Як возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі й у скільки це обійдеться місту

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 289

Транспорти курсуватимуть за 17 маршрутами

У 2024 році безкоштовне перевезення кременчуцьких пенсіонерів до садово-городніх масивів триватиме протягом 6 місяців, у період «дачного сезону». На відшкодування проїзду перевізникам з місцевого бюджету планують витратити 7 млн 838 тис. грн. Про це стало відомо зі змін до програми «Турбота» на 2024-2026 роки 2 квітня.

У документі вказано, що транспорти курсуватимуть за 17 маршрутами, двічі на тиждень і двічі в день, тобто вранці та ввечері (всього 4 рейси). Середня протяжність маршруту складатиме 20 км.

Відповідні зміни мають ухвалити депутати на сесії міської ради.

Нагадаємо, наприкінці лютого міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що питання про перевезення місцевих пільговиків на дачі коштом Кременчуцької громади розглядатимуть ближче до кінця весни. Загалом реалізація проєкту залежить від того, чи зможе місцева влада виконати запланований бюджет протягом 2 місяців.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: пільговики перевезення дачі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх