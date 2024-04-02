Як возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі й у скільки це обійдеться місту

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 289

У 2024 році безкоштовне перевезення кременчуцьких пенсіонерів до садово-городніх масивів триватиме протягом 6 місяців, у період «дачного сезону». На відшкодування проїзду перевізникам з місцевого бюджету планують витратити 7 млн 838 тис. грн. Про це стало відомо зі змін до програми «Турбота» на 2024-2026 роки 2 квітня.

У документі вказано, що транспорти курсуватимуть за 17 маршрутами, двічі на тиждень і двічі в день, тобто вранці та ввечері (всього 4 рейси). Середня протяжність маршруту складатиме 20 км.

Відповідні зміни мають ухвалити депутати на сесії міської ради.

Нагадаємо, наприкінці лютого міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що питання про перевезення місцевих пільговиків на дачі коштом Кременчуцької громади розглядатимуть ближче до кінця весни. Загалом реалізація проєкту залежить від того, чи зможе місцева влада виконати запланований бюджет протягом 2 місяців.