Чи планують цьогоріч перевозити кременчуцьких пільговиків на дачі безкоштовно

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 243

Питання про перевезення місцевих пільговиків на дачі коштом Кременчуцької громади розглядатимуть ближче до кінця весни. Загалом реалізація проєкту залежить від того, чи зможе місцева влада виконати запланований бюджет протягом 2 місяців.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 лютого.

За його словами, можливо, частину перевезень виконуватимуть комунальні автобуси й тролейбуси. Місто планує максимально збільшити кількість комунального транспорту на дорогах. Зокрема, частина дачників, які їздять у Потоки, користуються тролейбусами, які курсують щоденно.

Крім того, програму «На дачі» можуть не реалізувати через поганий стан доріг за Кременчуком, розповів Віталій Малецький.

Нагадаємо, у 2023 році на відшкодування проїзду пільговиків на дачі кременчуцька влада виділила 3,17 млн гривень.