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Кременчук, Соціальний захист

Чи планують цьогоріч перевозити кременчуцьких пільговиків на дачі безкоштовно

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 243

 

Можливо, що частину перевезень виконуватимуть комунальні автобуси й тролейбуси

Питання про перевезення місцевих пільговиків на дачі коштом Кременчуцької громади розглядатимуть ближче до кінця весни. Загалом реалізація проєкту залежить від того, чи зможе місцева влада виконати запланований бюджет протягом 2 місяців.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 лютого.

За його словами, можливо, частину перевезень виконуватимуть комунальні автобуси й тролейбуси. Місто планує максимально збільшити кількість комунального транспорту на дорогах. Зокрема, частина дачників, які їздять у Потоки, користуються тролейбусами, які курсують щоденно. 

Крім того, програму «На дачі» можуть не реалізувати через поганий стан доріг за Кременчуком, розповів Віталій Малецький.

Нагадаємо, у 2023 році на відшкодування проїзду пільговиків на дачі кременчуцька влада виділила 3,17 млн гривень.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: konkurent.ua
Теги: дачі пільговики пільгові перевезення
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