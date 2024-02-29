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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік розбив 72-річній жінці голову та пограбував її – поліція

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 227

 

Нападнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У центральній частині Миргорода знайшли 72-річну жінку без свідомості з розбитою головою. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За словами начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова, постраждалу у тяжкому стані ушпиталили до реанімаційного відділення – лікарі докладають зусиль, щоб врятувати їй життя.

Наразі поліція затримала підозрюваного у злочині, ним виявився 24-річний місцевий мешканець.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник напав на жінку 27 лютого, близько 14.00. Він завдав потерпілій кілька ударів у голову та вихопив сумку з особистими речами й грошима. Знаряддя злочину та інші речові докази поліціянти вилучили.

Наразі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану. Слідчі підготували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили чоловіка, який вдерся у будинок до літньої жінки, душив, бив та пограбував її.

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Автор: Дарія Згура
Теги: грабіж розбійний напад Полтавщина Миргород
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