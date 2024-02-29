Державна допомога замість пенсії: хто має право та як її отримати

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 248

Допомога виплачується у розмірі не менше прожиткового мінімуму для осіб що втратили працездатність - 2361 грн

Альтернативою пенсійним виплатам для осіб, які з будь-яких причин не мають необхідного страхового стажу, є призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Про це повідомляють у Полтавській обласній військовій адміністрації.

На сьогодні в Полтавській області таку допомогу отримують 7,5 тисяч осіб.

Право на призначення державної допомоги мають особи:

які досягли 65 річного віку і не мають права на пенсію відповідно до законодавства;

особа визнана особою з інвалідністю та не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», одночасно є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю І групи). Тобто середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність (2361 грн). Середньомісячний сукупний дохід визначається з урахуванням доходів членів сім’ї особи яка звертається за призначенням допомоги.

Особам з інвалідністю І групи допомога призначається незалежно від розміру отриманого доходу.

Що необхідно для призначення допомоги?

Подати уповноваженій посадовій особі територіальної громади або ЦНАП, в містах обласного значення – до територіального управління соціального захисту населення відповідну заяву та декларацію про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги. При собі мати паспорт, трудову книжку та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Важливо пам’ятати?

Допомога призначається з дня звернення. При цьому у разі звернення за допомогою не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особами встановленого віку або встановлення групи інвалідності, відповідно допомога призначається з дня досягнення особами відповідного віку, або встановлення МСЕК інвалідності особі.

Який розмір допомоги?

Допомога виплачується у розмірі не менше прожиткового мінімуму для осіб що втратили працездатність (у 2024 році - 2361 грн).

- Особам, які не мають права на пенсію допомога призначається і виплачується довічно, особам з інвалідністю – на строк встановлення групи інвалідності, — йдеться у повідомленні Полтавської ОВА.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні буде проіндексовано пенсії. Підвищення пенсійних виплат відбудеться на 8%, але не більше ніж 1500 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Водночас пенсії можна збільшити іншим шляхом.