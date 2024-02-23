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Понад 10 мільйонам українців з березня проіндексують пенсії на 8% — рішення уряду

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 241

 

За розрахунками Кабміну після індексації середня пенсія в Україні зросте до 5717 грн

Понад 10 мільйонам українських пенсіонерів з 1 березня буде проіндексовано пенсії. Про це під час ухвалення рішення уряду на засіданні Кабінету міністрів 23 лютого заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Воно передбачає підвищення пенсій на 8% — у середньому до 5 717 гривень.

— Індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців», — зазначив очільник українського уряду.

Він також нагадав, що з 1 квітня в Україні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій.

— З 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій, — повідомив Денис Шмигаль.
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Автор: Віктор Крук
Теги: індексація пенсії підвищення пенсій пенсіонери Кабмін уряд
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