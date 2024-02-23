Десять танків, залишених росіянами на Полтавщині, передали Збройним Силам України

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 31

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ жителі Зіньківської громади та правоохоронці почали чинити опір ворогу. Щоб захистити область та не дати росіянам просунутися далі, створили рух опору. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Як українські патріоти зупинили ворога на межі Полтавщини — знищені танки та захоплена техніка

Заступник командира батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олександр Заможній каже, що до руху опору входили працівники поліції, ветерани МВС, єгері, мисливці та місцеві активісти. Вони збирали інформацію про сили противника, які наближалися з Сумщини. Потім про це повідомляли до СБУ, тероборони та ЗСУ. Отриману інформацію про місцезнаходження російської техніки перевіряли воїни та знищували її.

Згодом, через відсутність логістики та відчувши опір, армія РФ почала відступати. По собі вороги лишили багато техніки, яка була без пального, несправною. Жителі громади відтягували її тракторами та передавали бійцям ЗСУ. Так вдалося віддати понад 10 танків, іншу техніку й зброю.