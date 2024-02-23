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Кременчук, Освіта, Соціальний захист

У Кременчуці облаштовують укриття для маломобільних верств населення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 60

 

З листопада минулого року діють нові вимоги щодо облаштування сховищ в закладах освіти

Укриття у закладах освіти Кременчука облаштовують укриття для людей з інвалідністю. Відомо, що доступне сховище вже з’явиться в ліцеї № 25. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради 22 лютого.

Наразі у 3 закладах встановлюють підйомники, написав міський голова Віталій Малецький на своєму telegram-каналі 23 лютого.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав про доступність укриттів у Кременчуцькій громаді. Найбільш безбар’єрними виявились укриття двох медзакладів — лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та лікарні «Правобережна», серед навчальних закладів — в обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка».

У відповіді на запит департамент освіти зазначив, що з листопада минулого року набули чинності нові вимоги щодо облаштування сховищ у навчальних закладах — вони мають бути доступними для людей з інвалідністю. Під час ремонтів або будівництва нових укриттів ці вимоги будуть застосувати, йдеться у повідомленні відомства.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: укриття школа люди з інвалідністю
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