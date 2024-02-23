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Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина попрощалася з військовим Сергієм Коновим, який народився у Російській Федерації (уточнено)

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 579

 

Вічна шана загиблому захиснику України 

У Глобинській громаді Кременчуцького району попрощалися із загиблим на російсько-українській війні Сергієм Коновим.

Народився Сергій у Данкові Липецької області Російської Федерації, а через майже 45 років ця держава відібрала у нього життя.

 

Навчався Сергій вже в Україні: спочатку у Глобинській школі № 5, потім — у Вищому профучилищі № 7 Кременчука. Здобув професію верстатника широкого профілю, оператора верстатів з програмним управлінням. У грудні 1997 року був призваний на строкову військову службу, по завершенні якої вступив до школи прапорщиків 169-го навчального центру. Опісля, до 2002 року, служив у розвідувальному артилерійському полку. А в період до 2014 року працював у держустановах.

На початку російсько-української війни у 2014 році Сергій вступив на службу в УМВС у Полтавській області. Пройшов величезний бойовий шлях на Луганщині та Донеччині.

 

Вже наприкінці 2016 року захисник підписав контракт зі Збройними Силами України. Два роки служив у складі 1 окремої танкової бригади, був старшиною евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону, брав участь у бойових діях.

Повернувшись додому, Сергій Олександрович працював і присвячував себе сім'ї, виховував синів Максима і Антона. Вони, як і тато, стали військовими й нині теж боронять Україну від ворога.

У травні 2020 року чоловік знову бере до рук зброю. Це була служба за контрактом у 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців та у військовій частині А2167.

 

Коли почалося лютневе повномасштабне вторгнення, мужній і досвідчений воїн був серед оборонців Києва. В одній із найзапекліших битв — за Мощун — отримав осколкове поранення. Після лікування та реабілітації повернувся у стрій, продовжив захищати рідну землю на Бахмутському і Вугледарському напрямках.

8 лютого російські артилерійські обстріли обірвали життя Сергія Кононова поблизу села Водяне, що на Донеччині.

— Вісім років свого життя він присвятив військовій справі та служінню батьківщині. Віднині ж хоробрий воїн поповнив Небесне військо наших янголів-охоронців. Сергій Олександрович був добрим сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, вірним другом. Завжди приходив на допомогу та нікого не залишав у біді. Непоправна, тяжка втрата Людини з великої літери. Доземний уклін, вічна пам’ять, сердечна вдячність Воїну, Захиснику, Герою! Нехай рідна земля упокоїть його тіло і душу, — йдеться у повідомленні Глобинської громади.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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