«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчуччини Сергій Кононов

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 545

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Сергій Олександрович Кононов. Мешканець Глобинщини став на захист держави ще у 2014 році. У складі органів внутрішніх справ, Сергій Олександрович був направлений в зону бойових дій. У грудні 2016 року чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. Два роки проходив службу у складі 1 окремої танкової бригади, був старшиною евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону, брав участь в бойових діях.

Після повернення до мирного життя Сергій працював, виховував двох синів — Максима та Антона, які теж стали військовими.

У травні 2020 року він підписав контракт зі Збройними Силами України, поповнивши лави 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, де прослужив рік. В листопаді 2021 року вкотре підписав контракт з військовою частиною А2167.

На початку повномасштабного вторгнення брав участь в одній з найзапекліших битв під час оборони Києва — битва за Мощун, під час якої отримав осколкове поранення. Після лікування та реабілітації знову повернувся у стрій на одну з найгарячіших ділянок фронту — Бахмутському та Вугледарському.

8 лютого російські артилерійські обстріли позицій наших захисників поблизу села Водяне Волноваського району на Донеччині обірвали життя Сергія.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



