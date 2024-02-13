Житель Кременчука звинувачується у поширенні антиукраїнського контенту

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Під суд потрапив мешканець Кременчука, який поширював антиукраїнський контент. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік народився у Росії та підтримував окупаційні дії російської армії.

Протягом квітня 2022 — червня 2023 років чоловік у забороненій в Україні соцмережі публікував заклики до зміни державної влади в Україні.

Також він поширював дописи, де возвеличувалися дії військових РФ.

Кременчужанина звинувачують у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни конституційного ладу, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ, глорифікаціі осіб, які здійснюють збройну агресію (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на початку року у Полтаві затримали агента служби зовнішньої розвідки Росії, що готував інформаційні диверсії.















