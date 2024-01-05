У Полтаві затримали агента служби зовнішньої розвідки Росії, що готував інформаційні диверсії

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 216

Фахівці Служби безпеки України затримали у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань. Про це інформує пресслужба СБУ.

Чоловік підготував понад 60 замовлених матеріалів для публікації на сайтах російських медіа, які слугують засобами поширення пропаганди у західних країнах.

Зокрема, він виправдовував повітряні атаки росіян на торговий центр «Амстор» у Кременчуці, знищену багатоповерхівку у Дніпрі та масовані обстріли енергооб’єктів у Києві.

У своїх статтях російський агент дискредитував командування та військових Збройних Сил України перед іноземними партнерами.

Свої статті він писав під псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

За таку роботу чоловік отримав від своїх російських керівників у гривневому еквіваленті майже 250 тисяч.

Крім цього, він створив та очолював у Полтаві громадську організацію «Російська громада Полтавщини». Саме через це чоловіка помітили представники російської розвідки та завербували для співпраці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

⁠ ⁠ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі засудили полтавця, який працював на Федеральну Службу Безпеки РФ.