Цими вихідними на Полтавщині прогнозують значне погіршення погодних умов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 71

Цими вихідними, 7-8 січня, на Полтавщині прогнозують значне погіршення погодних умов. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

У ці дні характер погоди на Полтавщині визначатиме атмосферний фронт, пов’язаний з південним циклоном. Він умовно ділитиме нашу область навпіл і зумовить різну погоду на півночі та півдні.

На півночі очікується слабкий сніг, а на півдні — помірний, місцями значний. Вітер буде північно-східного напрямку, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На півдні області місцями очікуються хуртовини.

В суботу, 7 січня стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8°C. А у неділю, 8 січня — до -8…-13°C.

Через це, як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» директор Департаменту освіти Геннадій Москалик, кременчуцьким школярам навіть на два дні продовжили канікули — діти вийдуть на навчання у середу, 10 січня, а не у понеділок, 8 січня, як планувалося раніше.

Окрім того, мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян без нагальної потреби не виходити з дому, а роботодавцям рекомендував перевести працівників на віддалений режим роботи. Також водіїв просять прибрати автомобілі з вулиць, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.

Також, за словами мера, усі комунальні підприємства переводяться в режим цілодобового чергування. Комунальна техніка у першу чергу забезпечить проїзд до лікарень міста, головних доріг і перехресть, мостів, шляхопроводів

Нагадаємо, що зігрітися можна у Пунктах незламності. Їх адреси є на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.

Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.