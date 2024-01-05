У Кременчуцькій художній галереї раптово скасували сьогоднішнє відкриття виставок

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 48

5 січня о 15.00 у Кремечуцькій міській художній галереї мали відкритися дві виставки — новорічних листівок психологині Тамари Оснач та виставку творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових.

Проте за кілька хвилин до призначеного часу на дверях галереї з'явилося оголошення про перенесення виставок на невизначений термін.

Як прокоментувала ТЪ начальниця Кременчуцького міського управління культури та туризму Ірина Вологодська, причини перенесення виставки зараз озвучити не можуть. Можливо, відкриття відбудеться на наступному тижні, але це теж поки що під питанням.