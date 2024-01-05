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Кременчук, Культура

У Кременчуцькій художній галереї раптово скасували сьогоднішнє відкриття виставок

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 48

 

Офіційних причин скасування у Кременчуцькому міському управлінні культури не назвали

5 січня о 15.00 у Кремечуцькій міській художній галереї мали відкритися дві виставки — новорічних листівок психологині Тамари Оснач та виставку творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових.

Проте за кілька хвилин до призначеного часу на дверях галереї з'явилося оголошення про перенесення виставок на невизначений термін.

Як прокоментувала ТЪ начальниця Кременчуцького міського управління культури та туризму Ірина Вологодська, причини перенесення виставки зараз озвучити не можуть. Можливо, відкриття відбудеться на наступному тижні, але це теж поки що під питанням.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук виставка Кременчуцька художня галерея
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