Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Кременчуцьку волонтерку Марину Шляпіну відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 210

 

Волонтерка подякувала усім, хто до цього причетний
Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 22 грудня 2023 року № 3070 кременчуцьку волонтерку Марину Шляпіну відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
— В мене навіть подих стискає… Дуже, дуже приємно. Це неймовірна відзнака нашої з вами майже десятирічної праці. Це подяка кожному з вас, мої любі Люди. Дякую за довіру, за підтримку, за допомогу всім підписникам, друзям. Щиро дякую, — йдеться у дописі.
Шляпіна — голова громадської організації «Шлях до людей», яка займається плетінням маскувальних сіток для військових, її волонтери багато допомагають жителям звільнених районів Херсонщини та Донеччини. 
Нагадаємо, що в грудні президент України Володимир Зеленський нагородив Марину Шляпіну «Золотим серцем».
0
Автор: Дарія Згура
Теги: нагорода допомога ЗСУ допомога військовим Головнокомандувач ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх