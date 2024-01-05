Кременчуцьку волонтерку Марину Шляпіну відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 210

Волонтерка подякувала усім, хто до цього причетний

Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 22 грудня 2023 року № 3070 кременчуцьку волонтерку Марину Шляпіну відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

— В мене навіть подих стискає… Дуже, дуже приємно. Це неймовірна відзнака нашої з вами майже десятирічної праці. Це подяка кожному з вас, мої любі Люди. Дякую за довіру, за підтримку, за допомогу всім підписникам, друзям. Щиро дякую, — йдеться у дописі.