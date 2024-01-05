Волонтерка подякувала усім, хто до цього причетний
Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 22 грудня 2023 року № 3070 кременчуцьку волонтерку Марину Шляпіну відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
— В мене навіть подих стискає… Дуже, дуже приємно. Це неймовірна відзнака нашої з вами майже десятирічної праці. Це подяка кожному з вас, мої любі Люди. Дякую за довіру, за підтримку, за допомогу всім підписникам, друзям. Щиро дякую, — йдеться у дописі.
Шляпіна — голова громадської організації «Шлях до людей», яка займається плетінням маскувальних сіток для військових, її волонтери багато допомагають жителям звільнених районів Херсонщини та Донеччини.
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