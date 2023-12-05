Президент Зеленський нагородив «Золотим серцем» волонтерку з Кременчука Марину Шляпіну

Президент України Володимир Зеленський нагородив 39 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце». Серед них — волонтерка з Кременчука, голова громадської організації «Шлях до людей» Марина Шляпіна.
Згідно з указом, волонтерів нагородили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху».
Також відзнаку від президента отримали двоє волонтерів з Полтавщини:
Нагадаємо, що сьогодні очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав волонтерів «Шляху до людей» з Міжнародним днем волонтера.
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