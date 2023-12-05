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Кременчук, Війна

Президент Зеленський нагородив «Золотим серцем» волонтерку з Кременчука Марину Шляпіну

Вчора, 21:41 Переглядів: 444

 

Відповідний указ розмістили на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив 39 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце». Серед них — волонтерка з Кременчука, голова громадської організації «Шлях до людей» Марина Шляпіна.

 

Згідно з указом, волонтерів нагородили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху».

Також відзнаку від президента отримали двоє волонтерів з Полтавщини:

  • Давид Манучарович Джалагонія — волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку «Хелп Груп», Полтава;
  • Ірина Михайлівна Каптур — волонтерка, засновниця благодійної організації «Благодійний фонд Ірини Каптур», Полтава.

 

Нагадаємо, що сьогодні очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав волонтерів «Шляху до людей» з Міжнародним днем волонтера.

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Автор: Альона Душенко
Теги: волонтер Володимир Зеленський Марина Пилипенко нагородження
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