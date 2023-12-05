Кременчуцькі спортсмени збирають кошти для військового з Кременчука — провели благодійний турнір

Третього грудня у Кременчуці відбувся Благодійний турнір з функціонального тренінгу, на якому збирали кошти на прилад нічного бачення для кременчужанина Назара.
До війни хлопець грав у складі футбольного клубу «Кремінь», та активно займався спортом.
За час своєї служби хлопець отримав поранення, була загроза ампутації кінцівки, однак, її вдалося врятувати. Тож, нині військовий знову у строю. Його спортивні однодумці розповідають — кошти на потреби бригади, це найменше, що можуть зробити:
Цієї неділі, 3 грудня у студії танцю та фітнесу «Гранд» 30 спортсменів перевіряли свої фізичні можливості. Серед численних спонсорів та ініціаторів турніру — громадська організація «Асоціація розвитку спорту» та Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради.
Загалом, 30 учасників та трохи більш як 16 тисяч гривень вдалося зібратися у рамках благодійного турніру. Серед спортсменів визначили 3 переможців, втім заохочувальні призи отримав кожен.
Ярослав Ботвинко говорить, мають ще кілька ідей, аби швидше закрити збір. Долучитися до придбання приладу нічного бачення військовослужбовцю з Кременчука може кожен.
Номер банки для збору на прилад нічного бачення:
5375411211335661
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