Кременчуцькі спортсмени збирають кошти для військового з Кременчука — провели благодійний турнір

Вчора, 21:01 Переглядів: 164

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» теж долучилися до турніру

Третього грудня у Кременчуці відбувся Благодійний турнір з функціонального тренінгу, на якому збирали кошти на прилад нічного бачення для кременчужанина Назара.

— Двадцятирічний Назар нині боронить нашу країну на Бахмутському напрямку, у складі Третьої окремої штурмової бригади, — розповідає один з організаторів турніру Ярослав Ботвинко.

До війни хлопець грав у складі футбольного клубу «Кремінь», та активно займався спортом.

— З початку повномасштабного вторгнення Назар поїхав у Київ добровольцем, спочатку був у лавах Сил спеціальних операцій полку «Азов», а після трансформації полку підписав контракт як військовослужбовець 3 штурмової бригади, — розповідає Ярослав.

За час своєї служби хлопець отримав поранення, була загроза ампутації кінцівки, однак, її вдалося врятувати. Тож, нині військовий знову у строю. Його спортивні однодумці розповідають — кошти на потреби бригади, це найменше, що можуть зробити:

«3-тя окрема штурмова бригада працює вдень і вночі, тому потрібен дороговартісний прилад нічного бачення. Так виникла ідея організувати турнір. Участь у якому була доступною за донат від 300 грн».

Цієї неділі, 3 грудня у студії танцю та фітнесу «Гранд» 30 спортсменів перевіряли свої фізичні можливості. Серед численних спонсорів та ініціаторів турніру — громадська організація «Асоціація розвитку спорту» та Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради.

— Вмовляти учасників не довелося, адже кожен усвідомлює важливість турніру», — говорять організатори.

Загалом, 30 учасників та трохи більш як 16 тисяч гривень вдалося зібратися у рамках благодійного турніру. Серед спортсменів визначили 3 переможців, втім заохочувальні призи отримав кожен.

Ярослав Ботвинко говорить, мають ще кілька ідей, аби швидше закрити збір. Долучитися до придбання приладу нічного бачення військовослужбовцю з Кременчука може кожен.

Номер банки для збору на прилад нічного бачення:

5375411211335661