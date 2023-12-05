«Радника міського голови ми не чули». Чисельність апарату мера Кременчука збільшилась майже у 2 рази

За 8 років на посаді мера Кременчука Віталій Малецький розширив штат апарату міського голови у понад два рази. Про це повідомила депутатка Лариса Гориславець на останній сесії міської ради 1 грудня.
Вона зазначила, що за часів головування Олега Бабаєва штат апарату міського голови налічував 13 осіб, на сьогодні у мера Віталія Малецького — понад 20 осіб.
Депутатка додала, що виконавчому комітету та меру потрібно звернути увагу на кількість співробітників у структурних підрозділах, зокрема в апараті міського голови, через те, що бюджет Кременчука на 2024 рік буде меншим, аніж цьогоріч.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів, що керівник відділу Євген Перевезенцев окрім виконання своїх прямих обов’язків, «займається ще купою-купою інших проєктів, у тому числі й гуманітарних». На слова депутатки, що у таких випадках людей слід переводити у ті підрозділи, в яких вони працюють, мер зазначив, що зміни у назвах управлінь, не вплинуть на роботу працівників та їх зарплати.
Зазначимо, що сьогодні апаратом міського голови керує депутатка Кременчуцької міської ради Світлана Пищита.
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