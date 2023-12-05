«Радника міського голови ми не чули». Чисельність апарату мера Кременчука збільшилась майже у 2 рази

Вчора, 20:31 Переглядів: 357

За 8 років на посаді мера Кременчука Віталій Малецький розширив штат апарату міського голови у понад два рази. Про це повідомила депутатка Лариса Гориславець на останній сесії міської ради 1 грудня.

Вона зазначила, що за часів головування Олега Бабаєва штат апарату міського голови налічував 13 осіб, на сьогодні у мера Віталія Малецького — понад 20 осіб.

— Радника міського голови ми не чули, не бачили, публічно його виступів не знаємо. З яких питань він радить нам теж невідомо, — сказала Лариса Гориславець.

Депутатка додала, що виконавчому комітету та меру потрібно звернути увагу на кількість співробітників у структурних підрозділах, зокрема в апараті міського голови, через те, що бюджет Кременчука на 2024 рік буде меншим, аніж цьогоріч.

— У тому ж апараті міського голови є відділ громадського бюджету, того громадського бюджету, який вже кілька років не працює, — зазначила Гориславець.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів, що керівник відділу Євген Перевезенцев окрім виконання своїх прямих обов’язків, «займається ще купою-купою інших проєктів, у тому числі й гуманітарних». На слова депутатки, що у таких випадках людей слід переводити у ті підрозділи, в яких вони працюють, мер зазначив, що зміни у назвах управлінь, не вплинуть на роботу працівників та їх зарплати.

Зазначимо, що сьогодні апаратом міського голови керує депутатка Кременчуцької міської ради Світлана Пищита.