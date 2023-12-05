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Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Кременчуцьке підприємство проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавщини

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 79

 

Це допоможе скоротити енерговитрати та заохотити працівників до економії

Кременчуцьке науково-виробниче підприємство «Енерго-Плюс» проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України. Інформація про це розміщена на сайті моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.

— Ми плануємо розробити та реалізувати систему енергоменеджменту у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України. Він дозволяє виконувати енергомоніторинг в реальному часі на всіх стадіях управління процесами, а також забезпечити навчання персоналу всіх рівнів та ввести систему заохочення спрямовану на виконання заходів енергозбереження, — говорить виконавчий директор НВП «Енерго-Плюс» Вадим Литвиненко.

За словами Литвиненка, зараз витрати електроенергії відповідно до собівартості продукції на підприємстві складають 70-80%. У разі впровадження культури енергозбереження цей показник може зменшитися на 15-20%.

Під час енергоаудиту у Регіональному офісі водних ресурсів планують:

  •  провести розрахунок споживання електроенергії, 
  • скласти перелік енергетично неефективного обладнання, 
  • проаналізувати енергоспоживання та ефективність виробництва, можливість підприємства на впровадження системи енергоменеджменту, 
  • розробити перелік енергоефективних заходів, 
  • обстежити стан теплоізоляції приміщень, 
  • визначити потенціал економії енергії, 
  • розробити систему мотивації ефективного енергоспоживання.

Результати такого енергоаудиту дозволять підприємству раціонально витрачати кошти на оновлення та модернізацію обладнання.

Також НВП «Енерго-Плюс» планує на пільгових умовах залучати міжнародні кошти партнерів, у тому числі і на модернізацію енергоефективності.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ecopolitic.com.ua
Теги: Кременчук Енерго-плюс Полтавщина моніторинг енергоефективність
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