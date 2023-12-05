Кременчуцьке підприємство проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавщини

Кременчуцьке науково-виробниче підприємство «Енерго-Плюс» проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України. Інформація про це розміщена на сайті моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.
За словами Литвиненка, зараз витрати електроенергії відповідно до собівартості продукції на підприємстві складають 70-80%. У разі впровадження культури енергозбереження цей показник може зменшитися на 15-20%.
Під час енергоаудиту у Регіональному офісі водних ресурсів планують:
Результати такого енергоаудиту дозволять підприємству раціонально витрачати кошти на оновлення та модернізацію обладнання.
Також НВП «Енерго-Плюс» планує на пільгових умовах залучати міжнародні кошти партнерів, у тому числі і на модернізацію енергоефективності.
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