Кременчуцьке підприємство проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавщини

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 79

Це допоможе скоротити енерговитрати та заохотити працівників до економії

Кременчуцьке науково-виробниче підприємство «Енерго-Плюс» проведе енергоаудит у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України. Інформація про це розміщена на сайті моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.

— Ми плануємо розробити та реалізувати систему енергоменеджменту у Регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України. Він дозволяє виконувати енергомоніторинг в реальному часі на всіх стадіях управління процесами, а також забезпечити навчання персоналу всіх рівнів та ввести систему заохочення спрямовану на виконання заходів енергозбереження, — говорить виконавчий директор НВП «Енерго-Плюс» Вадим Литвиненко.

За словами Литвиненка, зараз витрати електроенергії відповідно до собівартості продукції на підприємстві складають 70-80%. У разі впровадження культури енергозбереження цей показник може зменшитися на 15-20%.

Під час енергоаудиту у Регіональному офісі водних ресурсів планують:

провести розрахунок споживання електроенергії,

скласти перелік енергетично неефективного обладнання,

проаналізувати енергоспоживання та ефективність виробництва, можливість підприємства на впровадження системи енергоменеджменту,

розробити перелік енергоефективних заходів,

обстежити стан теплоізоляції приміщень,

визначити потенціал економії енергії,

розробити систему мотивації ефективного енергоспоживання.

Результати такого енергоаудиту дозволять підприємству раціонально витрачати кошти на оновлення та модернізацію обладнання.

Також НВП «Енерго-Плюс» планує на пільгових умовах залучати міжнародні кошти партнерів, у тому числі і на модернізацію енергоефективності.