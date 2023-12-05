Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

У Кременчуці нагородили двох семикласників, які плетуть браслети з бісеру та збирають гроші на ЗСУ

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 153

Школярі отримали подяками за небайдужість з нагоди Дня волонтера

Сьогодні, 5 грудня, у стінах Кременчуцької військової адміністрації начальник КРВА Олег Лєднік відзначив учнів 7 класу ліцею № 25.

Вероніка Кліпаченко розповіла, що її рідний дядько на передовій від початку повномасштабної війни, тож ще минулого літа дівчина почала плести браслети та продавати їх. Гроші віддавала на потреби бригади, де служить її дядько.

 

— За одне літо я зібрала понад 15 тисяч гривень. Тоді ми плели браслети з братом. Шукала ідеї, пропонувала людям на вулиці свої вироби, пояснювала, що гроші передам військовим. Люди з радістю купували. Купувала намет, їжу, ліхтарики — усе, на що був запит, — розповіла Вероніка.

Потім до своєї команди вона запросила однокласника Дмитра, адже брат допомагати не зміг. Плести та роздавати браслети діти продовжили удвох. Хлопець говорить, не вагався жодної секунди, адже розуміє, наскільки це важливо. 

— Усі кошти передаємо тепер волонтерці Христині Смірновій, вона вже направляє їх у потрібне русло. Коли підходимо до людей на вулиці, вони кажуть — не зупиняйтеся, продовжуйте, — розповідає Дмитро.

 

Зупинятися школярі не збираються аж до перемоги. Нині на вулиці продавати браслети холодно, тож продають через соціальні мережі. Очільник КРВА Олег Лєднік подякував юним волонтерам за свідомість:

«Дякуємо вам, що ви подаєте такий приклад однокласникам, навіть дорослим. Ну і вчіться, звісно ж, адже щоб ви тут мали більш-менш спокійне життя, наші хлопці стоять на передовій».

Нагадаємо, що сьогодні Лєднік також відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: волонтери діти нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх