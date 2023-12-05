У Кременчуці нагородили двох семикласників, які плетуть браслети з бісеру та збирають гроші на ЗСУ

Сьогодні, 5 грудня, у стінах Кременчуцької військової адміністрації начальник КРВА Олег Лєднік відзначив учнів 7 класу ліцею № 25.
Вероніка Кліпаченко розповіла, що її рідний дядько на передовій від початку повномасштабної війни, тож ще минулого літа дівчина почала плести браслети та продавати їх. Гроші віддавала на потреби бригади, де служить її дядько.
Потім до своєї команди вона запросила однокласника Дмитра, адже брат допомагати не зміг. Плести та роздавати браслети діти продовжили удвох. Хлопець говорить, не вагався жодної секунди, адже розуміє, наскільки це важливо.
Зупинятися школярі не збираються аж до перемоги. Нині на вулиці продавати браслети холодно, тож продають через соціальні мережі. Очільник КРВА Олег Лєднік подякував юним волонтерам за свідомість:
Нагадаємо, що сьогодні Лєднік також відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.
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