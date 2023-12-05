У Кременчуці нагородили двох семикласників, які плетуть браслети з бісеру та збирають гроші на ЗСУ

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 153

Сьогодні, 5 грудня, у стінах Кременчуцької військової адміністрації начальник КРВА Олег Лєднік відзначив учнів 7 класу ліцею № 25.

Вероніка Кліпаченко розповіла, що її рідний дядько на передовій від початку повномасштабної війни, тож ще минулого літа дівчина почала плести браслети та продавати їх. Гроші віддавала на потреби бригади, де служить її дядько.

— За одне літо я зібрала понад 15 тисяч гривень. Тоді ми плели браслети з братом. Шукала ідеї, пропонувала людям на вулиці свої вироби, пояснювала, що гроші передам військовим. Люди з радістю купували. Купувала намет, їжу, ліхтарики — усе, на що був запит, — розповіла Вероніка.

Потім до своєї команди вона запросила однокласника Дмитра, адже брат допомагати не зміг. Плести та роздавати браслети діти продовжили удвох. Хлопець говорить, не вагався жодної секунди, адже розуміє, наскільки це важливо.

— Усі кошти передаємо тепер волонтерці Христині Смірновій, вона вже направляє їх у потрібне русло. Коли підходимо до людей на вулиці, вони кажуть — не зупиняйтеся, продовжуйте, — розповідає Дмитро.

Зупинятися школярі не збираються аж до перемоги. Нині на вулиці продавати браслети холодно, тож продають через соціальні мережі. Очільник КРВА Олег Лєднік подякував юним волонтерам за свідомість:

«Дякуємо вам, що ви подаєте такий приклад однокласникам, навіть дорослим. Ну і вчіться, звісно ж, адже щоб ви тут мали більш-менш спокійне життя, наші хлопці стоять на передовій».

Нагадаємо, що сьогодні Лєднік також відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.