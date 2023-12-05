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Кременчук, Новини сайту

Керівника «Приватної газети» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова відзначило Міноборони

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 181

 

Нагородження приурочили до Дня волонтерів

5 грудня у Міжнародний день волонтерів керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова у Києві нагородили відзнакою Міністра оборони України.

Згідно з наказом Міноборони про встановлення відомчих заохочувальних відзнак, медаллю «За сприяння обороні» нагороджуються за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, плідну співпрацю з Міністерством оборони України та інші заслуги перед Збройними Силами України.

Редакція вітає керівника з отриманою медаллю!

Нагадаємо, що сьогодні начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Сергій Кулясов волонтерство нагороди відзнака медаль
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