Керівника «Приватної газети» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова відзначило Міноборони

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5 грудня у Міжнародний день волонтерів керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова у Києві нагородили відзнакою Міністра оборони України.

Згідно з наказом Міноборони про встановлення відомчих заохочувальних відзнак, медаллю «За сприяння обороні» нагороджуються за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, плідну співпрацю з Міністерством оборони України та інші заслуги перед Збройними Силами України.

Редакція вітає керівника з отриманою медаллю!

Нагадаємо, що сьогодні начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.



