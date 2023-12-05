Керівника «Приватної газети» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова відзначило Міноборони

5 грудня у Міжнародний день волонтерів керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова у Києві нагородили відзнакою Міністра оборони України.
Згідно з наказом Міноборони про встановлення відомчих заохочувальних відзнак, медаллю «За сприяння обороні» нагороджуються за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, плідну співпрацю з Міністерством оборони України та інші заслуги перед Збройними Силами України.
Редакція вітає керівника з отриманою медаллю!
Нагадаємо, що сьогодні начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік відзначив волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний.