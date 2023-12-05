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Надзвичайні новини, Полтавщина

Один «кримінальник» замовив іншого: чотирьох кременчужан засудили за замах на вбивство

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 320

 

Серед них — заступник «вора в законі»

Четверо кременчужан визнані винними у замаху на умисне вбивство. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Замовника вбивства, який у кримінальних колах має статус заступника «вора в законі», правоохоронці визнали винним у встановленні та поширенні злочинного впливу та підбуренні й пособництві у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Він засуджений на 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

 

Його довірена особа та двоє спільників винні в організації та замаху на умисне вбивство, вчинених на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також придбанні, носінні, зберіганні зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Вони отримали по 10 років за ґратами також із конфіскацією майна.

Замах на вбивство чоловіки скоїли 12 січня 2021 року в Полтаві.

У суді прокурор довів, що кременчуцький заступник «вора в законі» попросив довірену особу вбити знайомого полтавського «кримінального авторитета», з яким мав конфлікт. Той найняв ще двох кременчужан, які на мотоциклі приїхали у Полтаву і кілька разів вистрілили із пістолета у замовленого, поранивши того в шию. Мотоцикл вони спалили, а зброю сховали. Але полтавець вижив.

Затримали винних у травні 2021 року. Зараз вони перебувають під вартою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук Полтава замах на вбивство прокуратура Полтавщини
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