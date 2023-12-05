Очільник Кременчуцької РВА привітав волонтерів «Шляху до людей» з Міжнародним днем волонтера

А голову громадської організації «Шлях до людей» Марину Шляпіну Президент України нагородив відзнакою «Золоте серце»
Сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний день волонтера, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний. Перед приходом очільника району та журналістів волонтери плели маскувальні сітки для військових.
Олег Лєднік приєднався до них та спробував себе у цій справі.
Після цього він привітав та вручив Листи подяки від Кременчуцької РВА кожному волонтеру та волонтерці громадської організації.
За його словами, плетіння маскувальних сіток захищає воїнів та їх бойову техніку.
Після привітання журналісти поспілкувалися з однією з волонтерок, яка була вимушена залишити домівку на Луганщині після початку повномасштабної війни та переїхати до Кременчука.
Вона розповіла, що з її рідного Лисичанська приходять погані вісті. Там у неї залишився будинок, які зайняли окупанти та хазяйнують у ньому.
Її доповнив кременчужанин Віктор Бабченко — єдиний чоловік, який під час приходу журналістів плів маскувальні сітки разом із жінками.
Як з’ясувалося, ця людина доволі відома у Кременчуці своїм життєвим кредо — робити життя навколо краще. Віктор Бабченко за власною ініціативою давно прибирає зупинки громадського транспорту, будівельне сміття після проведення різних ремонтів міських комунальників тощо.
А голова ГО «Шлях до людей» Марина Шляпіна розповіла про те, що окрім плетіння маскувальних сіток для військових, волонтери багато допомагають жителям звільнених районів Херсонщини, Донеччини…
Під час вітання начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік вручив подяки:
Декілька волонтерок не змогли сьогодні прийти на нагородження, бо в цей день працювали за основним місцем роботи, але Олег Лєднік їх також відмітив та передав їхні подяки голові ГО «Шлях до людей». Це:
Як стало відомо, сьогодні, 5 грудня, Президент України Володимир Зеленський нагородив 39 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце».
Серед нагороджених Марина Геннадіївна Шляпіна — волонтерка, голова громадської організації «Шлях до людей».
Зазначається, що нагороду їй присудили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху».
Відповідний указ розмістили на сайті президента. Тож редакція вітає Марину Шляпіну з заслуженою нагородою!
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