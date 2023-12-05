Очільник Кременчуцької РВА привітав волонтерів «Шляху до людей» з Міжнародним днем волонтера

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 160

Сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний день волонтера, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав волонтерів громадської організації «Шлях до людей» на їх робочому місці в одному із закладів на мікрорайоні Молодіжний. Перед приходом очільника району та журналістів волонтери плели маскувальні сітки для військових.

Олег Лєднік приєднався до них та спробував себе у цій справі.

Після цього він привітав та вручив Листи подяки від Кременчуцької РВА кожному волонтеру та волонтерці громадської організації.

— У нас всі допомагають армії, але є люди, які присвятили себе волонтерській праці. Один з таких прикладів – це ви. Своєю щоденною роботою ви надихаєте наших воїнів на перемогу. Ми переможемо тому, що ми єдині… Вклад кожного з вас і забезпечує омріяну нами Перемогу, — сказав Олег Лєднік.

За його словами, плетіння маскувальних сіток захищає воїнів та їх бойову техніку.

Після привітання журналісти поспілкувалися з однією з волонтерок, яка була вимушена залишити домівку на Луганщині після початку повномасштабної війни та переїхати до Кременчука.

— У Кременчуці нам все подобається — і клімат, і люди, і справа, якою ми займаємося. У мене дочка у Києві народила дитину, так їжджу їй допомагати. Але, як магнітом знову тягне сюди. Я приїжджаю, трохи попрацюю, стає легше, і їду знову до дочки допомагати. Наш зять зараз воює в Луганській області — виборює перемогу. А ми тут працюємо на перемогу, — розповіла Катерина Черепок.

Катерина Черепок

Вона розповіла, що з її рідного Лисичанська приходять погані вісті. Там у неї залишився будинок, які зайняли окупанти та хазяйнують у ньому.

— У мене син був в АТО, а окупанти захопили будинки тих містян, рідні яких воювали проти них. Люди, що там залишилися — я їх не розумію. Ми виїхали одразу. Спочатку жили у Хмельницькому та Дніпрі, а потім осіли в Кременчуці. Ми винаймаємо тут квартиру, отримуємо гуманітарну допомогу, але головне для мене — це наш волонтерський колектив. Це, як ковток свіжого повітря, — заявила Катерина Черепок.

Віктор Бабченко

Її доповнив кременчужанин Віктор Бабченко — єдиний чоловік, який під час приходу журналістів плів маскувальні сітки разом із жінками.

— Я волонтерю із самого початку повномасштабного вторгнення. А до того працював багато для благоустрою міста. Починав зі свого під’їзду, вулиці, висаджував квіти по місту, обрізав дерева… Ми зараз разом працюємо на перемогу, — розповів Віктор Бабченко.

Як з’ясувалося, ця людина доволі відома у Кременчуці своїм життєвим кредо — робити життя навколо краще. Віктор Бабченко за власною ініціативою давно прибирає зупинки громадського транспорту, будівельне сміття після проведення різних ремонтів міських комунальників тощо.

— Я все це прибираю, розгладжую, наводжу чистоту. Ми йдемо в Європу, але ще не навчилися господарювати на своїй землі, цінити її, прибирати все за собою, — додав волонтер.

А голова ГО «Шлях до людей» Марина Шляпіна розповіла про те, що окрім плетіння маскувальних сіток для військових, волонтери багато допомагають жителям звільнених районів Херсонщини, Донеччини…

— Люди нас всюди чекають та просять про допомогу. Вони там рік без світла, газу, місцевої влади, медицини, під постійними обстрілами. Пройшли окупацію. Збираємо також гроші на автомобілі для військових, на дрони-камікадзе. Працюємо на Перемогу! А хто, як не ми? — резюмувала Марина Шляпіна.

Під час вітання начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік вручив подяки:

Аллі Михайлівні Криворучко;

Людмилі Сергіївні Хрієнко;

Катерині Іванівні Черепок;

Тетяні Іванівні Старостенко;

Аллі Яківні Стороженко;

Тетяні Миколаївні Мельник;

Віктору Івановичу Бабченко;

Лесі Віталіївні Мерхель;

Наталії Андріївні Дьоміній.

Декілька волонтерок не змогли сьогодні прийти на нагородження, бо в цей день працювали за основним місцем роботи, але Олег Лєднік їх також відмітив та передав їхні подяки голові ГО «Шлях до людей». Це:

Тетяна Сергіївна Гергель;

Олена Олексіївна Фадєєва;

Тетяна Олександрівна Ященко;

Наталія Миколаївна Троцька;

Любов Сергіївна Олізаренко;

Ірина Владиславівна Зубенко.

Як стало відомо, сьогодні, 5 грудня, Президент України Володимир Зеленський нагородив 39 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце».

Серед нагороджених Марина Геннадіївна Шляпіна — волонтерка, голова громадської організації «Шлях до людей».

Зазначається, що нагороду їй присудили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху».

Відповідний указ розмістили на сайті президента. Тож редакція вітає Марину Шляпіну з заслуженою нагородою!