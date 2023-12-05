Фоторепортаж: у сквері імені Олега Бабаєва запрацювала святкова ілюмінація

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 270

Рада оборони області дозволила розмістити у громадах новорічну ялинку, ярмарок, ковзанку, атракціони, але відповідатиме за безпеку місцева влада

У Кременчуці у сквері імені Олега Бабаєва почала працювати святкова ілюмінація. Працівники «Благоустрій Кременчука» встановили світлодіодну ілюмінацію на фонтан, прикрасили сквер гірляндами зоряного неба та дерева навколо водограю.

Насолодитися новорічною атмосферою у центрі міста кременчужани можуть щодня з 16.00 до 22.00.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків, бо у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення. І це рішення погоджене з начальником Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним.

Проте сам Філіп Пронін у коментарі виданню «Зміст» зазначив, що у цьому році Рада оборони області дозволила розмістити у громадах новорічну ялинку, ярмарок, ковзанку, атракціони, але відповідатиме за безпеку місцева влада. Крім того, встановлювати святкові локації можна лише за гроші меценатів, а не за кошти міського бюджету.

Раніше ми писали, що центр Кременчука прикрашають до Нового року. Біля музею «оселилося» кілька сніговичків, а на головну ялинку монтують гілки.