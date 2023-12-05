З ялинкою, але без катка та ярмарки: в РВА розповіли, як пройдуть новорічні свята у Кременчуці

Сьогодні, 5 грудня, міська влада Кременчука направила запит до районної військової адміністрації, щоб отримати дозвіл на встановлення ялинки. У РВА говорять, що запит погодять.
Це пов'язано з тим, що у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення. Будь-які розважальні масові заходи на період новорічних свят будуть заборонені:
Олег Лєднік зазначає, що окрім влади міста Кременчук, від жодної громади звернень на проведення новорічних свят до РВА не надходило.
Нагадаємо, у Кременчуці встановлювати ялинку почали ще на вихідних, коли дозволу на це від РВА ще не було.
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