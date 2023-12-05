З ялинкою, але без катка та ярмарки: в РВА розповіли, як пройдуть новорічні свята у Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 471

У військовій адміністрації погодять лише встановлення ялинки на площі Перемоги

Сьогодні, 5 грудня, міська влада Кременчука направила запит до районної військової адміністрації, щоб отримати дозвіл на встановлення ялинки. У РВА говорять, що запит погодять.

— Усі інші розважальні заходи — робота катка, ярмарки не будуть погоджені, навіть, якщо подібний запит буде. Подібну заборону до мерії вже направляли, а отже, там про неї знають, — каже начальник Кременчуцької районної державної військової адміністрації Олег Лєднік.

Це пов'язано з тим, що у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення. Будь-які розважальні масові заходи на період новорічних свят будуть заборонені:

— Ковзанка працювати не буде. Ми готуємо подібне рішення. Ця позиція узгоджена з очільником військової адміністрації Полтавської області.

Олег Лєднік зазначає, що окрім влади міста Кременчук, від жодної громади звернень на проведення новорічних свят до РВА не надходило.