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Кременчук, Культура

Читацька спільнота Горішніх Плавнів зустрілась з письменником та журналістом Федором Чужею

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 153 Партнерський проєкт

Федір Олексійович розповів про свою літературну роботу в останні роки, а також про ті книги, які вважає важливими

23 листопада у Культурному центрі міської бібліотеки зібралися шанувальники українського творчого слова, які вітали літератора, журналіста, лауреата літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Федора Чужу, який провів черговий творчий вечір у читальні Горішніх Плавнів. Подію відвідали журналісти видання «Хроніки тижня». Письменник народився на Київщині, а зараз живе й працює у Кременчуці. Твори Федора Чужі друкувалися в альманахах сучасної української літератури «Нова проза» та «Кременчук літературний», в газетах «Українська літературна газета», «Зоря Полтавщини», інших друкованих та електронних виданнях.

Федір Олексійович розповів про свою літературну роботу в останні роки, а також про ті книги, які вважає важливими у своєму житті. Творчий доробок письменника налічує 23 надруковані книги прози. Зараз він працює над трьома новими творами. У розповідях про свою творчість Федір Чужа приділив особливу увагу книзі «Ангели світла».

«Це книга про героїв, які воювали на Сході України, які стали на захист суверенності і незалежності своєї держави, — зазначив письменник. — Багатьох із них війна забрала назавжди. Серед героїв, які віддали своє життя за свободу, мир і щасливе майбутнє — наші земляки-кременчужани».

За словами Федора Чужі, у книзі прописана доля 36 жителів Кременчука, які віддали життя за Україну. Це щемливі і водночас захоплюючі історії про загиблих героїв. Бо перш ніж написати цей твір, майстер слова спілкувався з батьками, дружинами, сестрами й братами загиблих воїнів. А це було непросто.

«Кожна непоправна втрата — це страшне горе не тільки для рідних і близьких загиблого, це біль і скорбота всіх жителів нашого міста», — наголосив автор.

Серед творів літератора особливе місце займає художній альбом «Кременчук мистецький». У ньому розповідається про 25 кременчуцьких митців-сучасників різної життєвої та творчої долі. Автор виступає тут у двох іпостасях: як есеїст та упорядник. За його переконанням, «Кременчук мистецький» — «це сторінки любові живописців та їхніх побратимів по образотворчому мистецтву до прекрасного».

Як наголосив Федір Чужа, готуючи ці нариси, він насамперед прагнув, аби розповіді про творчість із глибокими думками й яскравими образами поширилися серед читачів — аби на них була зосереджена увага суспільства.

З великою теплотою літератор розповів про книгу, «яка лежить на серці, зігріває душу» — «Історія великого роду, або Чиїх батьків ми доньки і сини». Створенню твору про свій родовід, зазначив письменник, передувала велика робота з документами Державного архіву Київської області. «У метричній книзі 1795 року одразу знайшов своїх двох пра-пра-пра-пра-пращурів, народжених у 1715 році. Шукаючи далі, занурився аж у 1695 рік», — розповів Федір Чужа.

Завдяки роботі в архіві письменник видав чотири книги. У цій книзі простежуються дані про його родовід до сьогоднішнього дня.

«Зміст матеріалів побудований на документах, зібраних в архівах України. Окремі відомості подаються у вигляді спогадів із колись почутих розповідей моїх рідних та близьких», — зауважив автор.

Він сподівається, що ці скупі рядки допоможуть небайдужим сучасникам заглянути в далеке та близьке минуле. Федір Чужа також розповів про книги, які вважає важливими у своєму творчому житті. Зокрема, про художньо-документальну повість «Янківці», за яку письменник отримав звання лауреата літературно-­мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького. Цей твір присвячений рідному селу Іванівці на Білоцерківщині та його мешканцям.

«Повість містить важливі факти і цінні документальні свідчення, котрими жила суперечлива доба, зокрема, про брутальну політику більшовизму щодо українського народу, де часто зло панувало над добром, ненависть над любов’ю, підлість над совістю», — зазначив Федір Чужа.

Книга «Із племені небайдужих» — про неординарних людей, які несуть свій життєвий прапор високо і гордо, людей, небайдужих до долі інших і держави загалом. У творі містяться розповіді про тих, хто творив добро, підтримували захисників, зберігали й плекали культуру нації — волонтерів та громадських діячів Кременчука. Ця книга — пошана, подяка, приклад для наслідування, гордість за людяність та душевні щедроти небайдужих співгромадян.

Літератор відповідав на питання, давав поради з письменства й побажав відвідувачам заходу цінувати життя й радіти кожній щасливій хвилині. Учасники зустрічі подякували Федору Олексійовичу за тепле, цікаве спілкування й вже чекаємо наступної зустрічі й нових книг.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Федір Чужа
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