Україну накриють сильні зливи і грози: коли чекати в Кременчуці

Попри те, що цього тижня українці насолоджувалися ідеальною травневою погодою, наступного тижня варто чекати потужних опадів. Грози та сильні зливи накриють практично всю Україну та триматимуться три дні — з 7 по 9 травня.
Про це повідомляє погодний ресурс ventusky.
Хвиля опадів «налетить» на Україну 7 травня — о 12.00 варто очікувати початок дощів на півночі та (частково) на північному заході країни. До опівдня гроза може розпочатись в Чернігівській області, проте ближче до 15.00 опади охоплять більше областей. Ввечері грозовий фронт рухатиметься до центральних областей країни — сильні зливи охоплять і Кременчук, а також Полтавську та Харківську області.
Вже 8 травня потужні зливи мають піти з України, проте гримітиме ще на заході та на півночі країни.
Тим часом Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Полтавщині 5-7 травня.
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