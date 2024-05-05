Україну накриють сильні зливи і грози: коли чекати в Кременчуці

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 125

Попри те, що цього тижня українці насолоджувалися ідеальною травневою погодою, наступного тижня варто чекати потужних опадів. Грози та сильні зливи накриють практично всю Україну та триматимуться три дні — з 7 по 9 травня.

Про це повідомляє погодний ресурс ventusky.

Хвиля опадів «налетить» на Україну 7 травня — о 12.00 варто очікувати початок дощів на півночі та (частково) на північному заході країни. До опівдня гроза може розпочатись в Чернігівській області, проте ближче до 15.00 опади охоплять більше областей. Ввечері грозовий фронт рухатиметься до центральних областей країни — сильні зливи охоплять і Кременчук, а також Полтавську та Харківську області.

Вже 8 травня потужні зливи мають піти з України, проте гримітиме ще на заході та на півночі країни.

Тим часом Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Полтавщині 5-7 травня.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться в повідомленні.