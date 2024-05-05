У Полтаві пролунав вибух (доповнено)

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Сьогодні, 5 травня, близько 16.30, у Полтаві пролунали вибухи, повідомляють полтавці.

Тривогу в області оголосили о 16.25.

У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України о 16.27 попередили про швидкісну ціль в сторону Полтави.

Офіційної інформації від влади міста та області поки немає, однак о 16.31 начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін закликав залишатись в укриттях до відбою.

Попередньо, ракету збили.

Відбій повітряної тривоги оголосили по області о 16.45.

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О 16.56 начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін написав у своєму телеграм-каналі, що у Великдень росіяни атакували Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що 23 квітня Полтава була під обстрілом росіян. Також армія РФ атакувала Полтаву 8 березня — тоді ракета влучила у гуртожиток у селі Супрунівка Полтавської громади. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Також ще один вибух пролунав у місті рівно через тиждень, 15 березня. Тоді інформації про влучання від обласної та місцевої влади не було, проте містяни повідомляли про густий чорний дим над містом. А у четвер, 18 квітня, у Полтаві відбулося прощання та поховання військового — інженера-авіатора, який загинув у понеділок внаслідок влучання ракети.