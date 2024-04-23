Попередньо, ніхто не постраждав
Жителі Полтави чули звуки вибухів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали, а також мешканці міста.
Тривогу в області оголосили 14.41. О 14.58 надійшла інформація про ракету в напрямку Полтавщини, а о 15.02 — про ще одну ракету у тому ж напрямку.
Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що ймовірно це були ракети Х-59.
Про вибухи інформація від мешканців почала надходити о 15.03.
Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Офіційної інформації про вибухи від влади міста та області поки немає.
О 15.15 по області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Доповнено:
Голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін прокоментував вибухи. Він підтвердив вибухи в межах Полтавської громади. Також за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Полтаву 8 березня — тоді ракета влучила у гуртожиток у селі Супрунівка Полтавської громади. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Також ще один вибух пролунав у місті рівно через тиждень, 15 березня. Тоді інформації про влучання від обласної та місцевої влади не було, проте містяни повідомляли про густий чорний дим над містом. А у четвер, 18 квітня, у Полтаві відбулося прощання та поховання військового — інженера-авіатора, який загинув у понеділок внаслідок влучання ракети.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.