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Полтава знову під ракетним обстрілом: у громаді лунали вибухи (оновлено)

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 3 955

Попередньо, ніхто не постраждав

Жителі Полтави чули звуки вибухів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали, а також мешканці міста.

Тривогу в області оголосили 14.41. О 14.58 надійшла інформація про ракету в напрямку Полтавщини, а о 15.02 — про ще одну ракету у тому ж напрямку. 

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що ймовірно це були ракети Х-59.

Про вибухи інформація від мешканців почала надходити о 15.03.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Офіційної інформації про вибухи від влади міста та області поки немає.

О 15.15 по області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Доповнено:

Голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін прокоментував вибухи. Він підтвердив вибухи в межах Полтавської громади. Також за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Полтаву 8 березня — тоді ракета влучила у гуртожиток у селі Супрунівка Полтавської громади. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Також ще один вибух пролунав у місті рівно через тиждень, 15 березня. Тоді інформації про влучання від обласної та місцевої влади не було, проте містяни повідомляли про густий чорний дим над містом. А у четвер, 18 квітня, у Полтаві відбулося прощання та поховання військового — інженера-авіатора, який загинув у понеділок внаслідок влучання ракети.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава вибухи
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