Полтава знову під ракетним обстрілом: у громаді лунали вибухи (оновлено)

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 3 955

Жителі Полтави чули звуки вибухів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали, а також мешканці міста.

Тривогу в області оголосили 14.41. О 14.58 надійшла інформація про ракету в напрямку Полтавщини, а о 15.02 — про ще одну ракету у тому ж напрямку.

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що ймовірно це були ракети Х-59.

Про вибухи інформація від мешканців почала надходити о 15.03.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Офіційної інформації про вибухи від влади міста та області поки немає.

О 15.15 по області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Доповнено:

Голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін прокоментував вибухи. Він підтвердив вибухи в межах Полтавської громади. Також за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.