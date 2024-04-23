На Полтавщині зареєстровано майже 2000 військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни

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Загалом в області людей з інвалідністю внаслідок війни проживає понад шість тисяч

Станом на кінець 2023 року на Полтавщині проживало 6228 людей з інвалідністю, майже третина з них — військовослужбовці. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму річному звіті за 2023 рік.

За даними ПОВА, в області зареєстровано 1800 захисників та захисниць України, які мають інвалідність внаслідок війни.

Усього ж по області на кінець минулого року у службах соціального захисту населення на обліку перебували 73 тисячі людей з інвалідністю. Проте насправді така кількість людей може бути більшою.

З початку повномасштабного вторгнення Полтавщина стала прихистком для майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб — нині в області на обліку перебувають понад 168 тисяч переселенців. Серед них — майже 45 тисяч людей віком від 60 років та 10 тисяч людей з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.



