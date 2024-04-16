В Україні спростили процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 64

За ініціативи Мінветеранів уряд спростив встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України цей процес був ускладнений - у деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:

у паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання;

в електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

- Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб, - йдеться у повідомленні.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій.

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

- Мінветеранів зібрав всю проблематику щодо отримання статусів і Уряд наразі зробив перший крок до спрощення процедури… Не ветеран або член родини полеглих Героїв має ходити й доводити, що він є УБД, особою з інвалідністю, чи що саме в цій родині є загиблі військовослужбовці, а держава, через інтегровані системи, зобовʼязана це підтвердити, — зазначив виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.