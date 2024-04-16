В Україні спростили процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

За ініціативи Мінветеранів уряд спростив встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України цей процес був ускладнений - у деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою.
Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:
Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.
На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій.
Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.
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