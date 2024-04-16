Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У сеерду, 17 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Василя Стуса, 44;

вул. Тіниста, 20-48;

вул. Вітчизняна, 5-8;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. луговий, 17-19;

пр. Луговий, 10-15;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13; туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Вагонобудівний, 7-32;

вул. І. Миколайчука, 3-23/19;

вул. Л-та Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

вул. Г. Чуркіна, 4-38;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-48А;

просп. Полтавський, 159-187/2;

вул. Размислова, 4;

вул. Хортицька, 3-28/56;

пр. Георгія Петька, 3-49;

пр. Корабліной, 4-50;

вул. Соломії Крушельницької, 87-133Г;

вул. Гірська, 4, 5, 7;

вул. Кавказька, 34/9;

вул. Білецьківська, 2-28А;

вул. Дорошенка, 2-8;

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;

вул. Пілотів, 46;

пр. Пілотів, 34А, 48;

вул. Сагайдачного, 10, 29;

вул. Ярослава Мудрого, 30-38;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;

пр. лікаря Самойловича, 2-17;

вул. Олександрійська, 41/2;

туп. Самойлівський, 2-6;

вул. Тіниста, 1/5-19;

вул. Івана Франка, 29, 33, 38;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова,1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

вул. Індустріальна, 80/7-109;

пров. Індустріальний, 47-77;

вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;

вул. Олексія Древаля, 142-223. З 6.00 до 18.00 вул. Академіка Маслова, 5-14;

вул. Коцюбинського, 2А;

вул. Соборна, 6-10/7;

вул. Юрія Кондратюка, 8;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Ге-ла Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експересівська;

вул. І. Нагнібеди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Комишанська;

вул. Кропивницького;

вул. Бажана. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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