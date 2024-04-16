Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:40
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У сеерду, 17 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Василя Стуса, 44;
- вул. Тіниста, 20-48;
- вул. Вітчизняна, 5-8;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. луговий, 17-19;
- пр. Луговий, 10-15;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13; туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Вагонобудівний, 7-32;
- вул. І. Миколайчука, 3-23/19;
- вул. Л-та Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- вул. Г. Чуркіна, 4-38;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- пр. Георгія Петька, 3-49;
- пр. Корабліной, 4-50;
- вул. Соломії Крушельницької, 87-133Г;
- вул. Гірська, 4, 5, 7;
- вул. Кавказька, 34/9;
- вул. Білецьківська, 2-28А;
- вул. Дорошенка, 2-8;
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
- вул. Пілотів, 46;
- пр. Пілотів, 34А, 48;
- вул. Сагайдачного, 10, 29;
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;
- пр. лікаря Самойловича, 2-17;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- вул. Тіниста, 1/5-19;
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова,1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- вул. Індустріальна, 80/7-109;
- пров. Індустріальний, 47-77;
- вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
- вул. Олексія Древаля, 142-223.
З 6.00 до 18.00
- вул. Академіка Маслова, 5-14;
- вул. Коцюбинського, 2А;
- вул. Соборна, 6-10/7;
- вул. Юрія Кондратюка, 8;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Ге-ла Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експересівська;
- вул. І. Нагнібеди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Комишанська;
- вул. Кропивницького;
- вул. Бажана.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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