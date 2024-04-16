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Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У сеерду, 17 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Василя Стуса, 44;
  • вул. Тіниста, 20-48;
  • вул. Вітчизняна, 5-8;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • пров. луговий, 17-19;
  • пр. Луговий, 10-15;
  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сивашський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13; туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Вагонобудівний, 7-32;
  • вул. І. Миколайчука, 3-23/19;
  • вул. Л-та Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • вул. Г. Чуркіна, 4-38;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-48А;
  • просп. Полтавський, 159-187/2;
  • вул. Размислова, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56;
  • пр. Георгія Петька, 3-49;
  • пр. Корабліной, 4-50;
  • вул. Соломії Крушельницької, 87-133Г;
  • вул. Гірська, 4, 5, 7;
  • вул. Кавказька, 34/9;
  • вул. Білецьківська, 2-28А;
  • вул. Дорошенка, 2-8;
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
  • вул. Пілотів, 46;
  • пр. Пілотів, 34А, 48;
  • вул. Сагайдачного, 10, 29;
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А;
  • пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;
  • пр. лікаря Самойловича, 2-17;
  • вул. Олександрійська, 41/2;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • вул. Тіниста, 1/5-19;
  • вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова,1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • туп. Протічний, 26-38/32;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32, 34, 36.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Максима Березовського, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
  • вул. Індустріальна, 80/7-109;
  • пров. Індустріальний, 47-77;
  • вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
  • вул. Олексія Древаля, 142-223.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Академіка Маслова, 5-14;
  • вул. Коцюбинського, 2А;
  • вул. Соборна, 6-10/7;
  • вул. Юрія Кондратюка, 8;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Ге-ла Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експересівська;
  • вул. І. Нагнібеди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Комишанська;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Бажана.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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