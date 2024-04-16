У Кременчуці зіткнулися два легковики

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 227

Сьогодні, 16 квітня, близько 17.35 у Кременчуці поблизу зупинки «Кредмаш» сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За попередньою інформацією, зіткнулися два легковики BMW та Kia.

Попередньо обійшлося без постраждалих. На місці події немає ні патрульних, ані медиків.

Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто звернути на це увагу при плануванні свого маршруту у цьому напрямку.

Нагадаємо, сьогодні у Горішніх Плавнях автівка поліцейських зіткнулася з легковиком.