У Горішніх Плавнях патрульні зіткнулися з легковиком

Сьогодні, 16 квітня, близько 13.25 у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
Подія сталася поблизу швейної фабрики. Автомобіль поліцейських виконував розворот із крайньої правої полоси через подвійну суцільну і зіткнувся з легковиком.
Офіційної інформації про подію поки немає.
Рух на дорозі частково ускладнений.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука поліцейська автівка зіткнулася з легковиком.
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