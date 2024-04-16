У Горішніх Плавнях патрульні зіткнулися з легковиком

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 273

Детальної інформації про аварію поки немає

Сьогодні, 16 квітня, близько 13.25 у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

Подія сталася поблизу швейної фабрики. Автомобіль поліцейських виконував розворот із крайньої правої полоси через подвійну суцільну і зіткнувся з легковиком.

Офіційної інформації про подію поки немає.

Рух на дорозі частково ускладнений.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука поліцейська автівка зіткнулася з легковиком.