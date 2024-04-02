У центрі Кременчука поліцейська автівка зіткнулася з легковиком

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 252

Сьогодні, 2 квітня, у центрі Кременчука на перехресті Покровської та Старшого лейтенанта Кагала сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися поліцейська машина та легковик. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

Згодом факт ДТП підтвердила і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

— Машина спецпризначенців, які їхали з увімкненими маячками на виклик про підозрілу особу зі зброєю. Усі автомобілі надали перевагу, а водій легковика просто не побачив, — коментує пресофіцерка.

За її словами, постраждалих немає, автомобілі отримали незначні ушкодження.

Нагадаємо, нещодавно Полтавська область придбала нові автівки для патрульної поліції області. Частину з них отримає і Кременчук.

Також нещодавно на Полтавщині троє поліцейських потрапили в аварію на службовому автомобілі.