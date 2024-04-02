У центрі Кременчука поліцейська автівка зіткнулася з легковиком

Сьогодні, 2 квітня, у центрі Кременчука на перехресті Покровської та Старшого лейтенанта Кагала сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися поліцейська машина та легковик. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.
Згодом факт ДТП підтвердила і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, постраждалих немає, автомобілі отримали незначні ушкодження.
Нагадаємо, нещодавно Полтавська область придбала нові автівки для патрульної поліції області. Частину з них отримає і Кременчук.
Також нещодавно на Полтавщині троє поліцейських потрапили в аварію на службовому автомобілі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.