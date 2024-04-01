Область отримала нові автівки для патрульних: скільки дістанеться Кременчуку

Полтавська область придбала нові автівки для патрульних. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, нові кросовери стануть надійними помічниками поліцейських у забезпеченні правопорядку на вулицях та автошляхах області.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився, чи отримають кременчуцькі патрульні нові автівки.
Пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага розповіла журналістам, що нові машини у підрозділі будуть, проте остаточна їх кількість поки невідома.
Нагадаємо, журналісти проаналізували, що за минулий рік задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак.
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