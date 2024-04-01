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Кременчук, Полтавщина

Область отримала нові автівки для патрульних: скільки дістанеться Кременчуку

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 307

 

Придбали машини для патрульних за обласні кошти

Полтавська область придбала нові автівки для патрульних. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, нові кросовери стануть надійними помічниками поліцейських у забезпеченні правопорядку на вулицях та автошляхах області.

— Автівки закупили за понад 6 млн грн. Фінансування залучили за обласною програмою щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки, — пише Пронін.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився, чи отримають кременчуцькі патрульні нові автівки.

Пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага розповіла журналістам, що нові машини у підрозділі будуть, проте остаточна їх кількість поки невідома.

Нагадаємо, журналісти проаналізували, що за минулий рік задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: патрульна поліція машини
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