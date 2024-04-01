В уряді дозволили не ставити штампи та скасували ще понад півсотні вимог до бізнесу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 180

Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР. З низки постанов Кабміну виключили вимоги ставити печатки на документах

Частину операцій бізнес зможе проводити без зайвих штампів. Про це пише Урядовий портал. 29 березня 2024 року Кабмін вніс зміни до понад півсотні застарілих актів, йдеться у повідомленні.

«Уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу. Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність», — пише Урядовий портал, з посиланням на слова заступника Міністра економіки України Олексій Соболев.

З низки постанов Кабінету Міністрів України виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади. Урядовий портал повідомляє, що це можливо, якщо така вимога не встановлена законами.