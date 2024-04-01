В уряді дозволили не ставити штампи та скасували ще понад півсотні вимог до бізнесу

Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР. З низки постанов Кабміну виключили вимоги ставити печатки на документах
Частину операцій бізнес зможе проводити без зайвих штампів. Про це пише Урядовий портал. 29 березня 2024 року Кабмін вніс зміни до понад півсотні застарілих актів, йдеться у повідомленні.
З низки постанов Кабінету Міністрів України виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади. Урядовий портал повідомляє, що це можливо, якщо така вимога не встановлена законами.
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