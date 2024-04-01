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Кременчук, Спорт

Подвійний успіх у Києві: кременчуцькі шахісти взяли участь у змаганнях «Київська весна 2024»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 118

 

Двоє спортсменів з Кременчука виконали норму кандидатів у майстри спорту

Наприкінці березня у Києві відбулися змагання з шахів «Київська весна 2024». Взяло участь у змаганнях 143 шахісти, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимира Груздєв.

— Це був досить представницький турнір. Грало два гросмейстери, дев’ятнадцять майстрів спорту, сорок два кандидати у майстри спорту. Це був турнір з класичних шахів. Грали спортсмени по швейцарській системі в 9 турів. Кожному учаснику давали 90 хвилин на партію та додатково 30 секунд за кожен зі зроблених ходів, — розповідає Володимира Груздєв.

Для кременчуцьких шахістів турнір став можливістю зіграти з сильними суперниками, каже пан Груздєв.

— Двоє наших шахістів виконали норму КМС. Це Володимир Кібкало (виконав норму вперше), та наш юний тренер Артем Титинюк, який виконав цю норму вдруге. Тепер їм потрібно підняти свій рейтинг, він потрібен для звання майстра спорту. Зараз будуть працювати на рейтинг. Хоча у нас це складно зробити, набрати потрібну кількість очок, бо у нас в місті та в області змагань проводиться мало, — говорить пан Груздєв.

Зіграли на високому рівні ще два спортсмени з Кременчука, а саме Михаїл Швачич та Максим Ємець. Ще один кременчужанин Олександр Пушков став дебютантом змагань у столиці.

Нагадаємо, раніше Володимира Груздєв розповідав «Кременчуцькому Телеграфу», як у Кременчуці «підтримують» найстаріший шахово-шашковий клуб.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Галицький Кореспондент
Теги: шахи шашки Каїсса
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