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Кременчук, Надзвичайні новини

Били, погрожували та вимагали 10 тисяч доларів: у Полтаві судитимуть двох чоловіків

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 427

 

Обом фігурантам справи обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт

Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші та погрожували фізичною розправою двом знайомим. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, у лютому 2024 року підозрювані перестріли двох своїх чоловіків, та почали вимагати у них кошти.

«Не отримавши грошей, на початку березня вони знову перестріли знайомих, побили та, «гарантуючи» неприємності їм та рідним, висунули нову вимогу — передати гроші до кінця місяця, водночас погодилися знизити суму до 5 тис. доларів США», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Слідство у рамках кримінального провадження триває. Чоловікам обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За вчинені дії їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: Полтава надзвичайні новини прокуратура
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