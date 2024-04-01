Били, погрожували та вимагали 10 тисяч доларів: у Полтаві судитимуть двох чоловіків

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Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші та погрожували фізичною розправою двом знайомим. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому 2024 року підозрювані перестріли двох своїх чоловіків, та почали вимагати у них кошти.

«Не отримавши грошей, на початку березня вони знову перестріли знайомих, побили та, «гарантуючи» неприємності їм та рідним, висунули нову вимогу — передати гроші до кінця місяця, водночас погодилися знизити суму до 5 тис. доларів США», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Слідство у рамках кримінального провадження триває. Чоловікам обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За вчинені дії їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом.