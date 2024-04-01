Били, погрожували та вимагали 10 тисяч доларів: у Полтаві судитимуть двох чоловіків

Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші та погрожували фізичною розправою двом знайомим. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, у лютому 2024 року підозрювані перестріли двох своїх чоловіків, та почали вимагати у них кошти.
Слідство у рамках кримінального провадження триває. Чоловікам обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За вчинені дії їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом.
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