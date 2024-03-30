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Надзвичайні новини

У центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 122 Коментарів: 1

 

У чоловіка виник конфлікт з групою молодих людей

29 березня у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом. Про це повідомляє Полтавське райуправління поліції.

Вчора близько 17.40 до поліції надійшло повідомлення від перехожих, що у Полтаві на вулиці Пилипа Орлика чоловік має при собі пістолет. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники відділу превенції та оперативники.

Як виявилося, між групою молодих людей та 52-річним полтавцем виник конфлікт, в ході якого чоловік почав погрожувати зброєю. 52-річний полтавець мав при собі пневматичний пістолет без кульок та газового балончика.

Пістолет у чоловіка вилучили. Стосовно нього склали адміністративний матеріал за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Причини та обставини виникнення конфлікту з’ясовуються.

Нагадаємо, на Полтавщині поліціянт-пенсіонер приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пістолет Полтава хуліганство конфлікт
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 12:27

Це відбивають охоту у людей мати зброю для захисту? Група молодих людей, як нам пишуть, приколупалась до 52-х річного дядька, який дістав пневматику та хотів захиститсь. Натомість приїхала поліція та вилучила у чоловіка пневматичний пістолет, який до речі, був без набоїв. Не виключено, що ці ж молодики і зателефонували на 102. Молодики зрозуміли шо можна й далі так робити. Ну це судячи з того, як описана подія...


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