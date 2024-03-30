29 березня у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом. Про це повідомляє Полтавське райуправління поліції.
Вчора близько 17.40 до поліції надійшло повідомлення від перехожих, що у Полтаві на вулиці Пилипа Орлика чоловік має при собі пістолет. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники відділу превенції та оперативники.
Як виявилося, між групою молодих людей та 52-річним полтавцем виник конфлікт, в ході якого чоловік почав погрожувати зброєю. 52-річний полтавець мав при собі пневматичний пістолет без кульок та газового балончика.
Пістолет у чоловіка вилучили. Стосовно нього склали адміністративний матеріал за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Причини та обставини виникнення конфлікту з’ясовуються.
Нагадаємо, на Полтавщині поліціянт-пенсіонер приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому.
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