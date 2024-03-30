Від містики до драми: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Саймон Бекет «Хімія смерті. Перше розслідування»
Доктор медичних наук та судовий антрополог Девід Гантер утратив доньку і дружину. Покинувши роботу, він переїздить до іншого містечка, де працює простим лікарем. Ніхто тут нічого не знає про його минуле. Здається, його життя потихеньку повертається в спокійне річище. Проте одного дня місцеві знаходять на болоті тіло вбитої жінки, згодом зникає ще одна. Схоже, в містечку з’явився серійний убивця. Мешканці підозрюють один одного. Девід не може триматися осторонь і втягується в розслідування. Бо остання зникла – не просто мешканка села, вона стала близькою йому людиною.
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Люко Дашвар «Спадок»
Відомий у радянські часи архітектор Гнат Куроган мешкає в розкішному маєтку під Києвом. За тиждень до повномасштабного вторгнення йому виповнюється 88 років. Для рідних це привід навідатися до старого з привітаннями, хоча насправді вони сподіваються лише на одне: отримати якомога більшу частину спадку.
Та несподівано зникає його 14-річний правнук, а через день у бібліотеці маєтку знаходять зарізаним єдиного рідного онука архітектора. Хто стоїть за цими злочинами? Невже спадок вартий життя рідної людини? І чи усвідомлює рідня, що вже давно отримала від Гната у спадок його зруйноване радянською владою життя, яким він настирливо намагається скалічити і їхні долі.
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Фенні Флегг «Вітаємо в цьому світі, Крихітко!»
У невеличкому затишному містечку Елмвуд-Спрингз жила маленька чарівна дівчинка Дена, яку ніжно прозвали Крихіткою. Але одного разу їй разом з мамою довелось терміново поїхати з міста – про причини їхньої втечі так ніхто й не дізнався. Тридцять років по тому красуня Дена будує блискучу кар’єру на телебаченні. Неймовірний успіх та, здавалось, омріяне життя майже у неї в руках. Але трагічні таємниці минулого не дають спокою Крихітці.
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