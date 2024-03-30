Від містики до драми: що кременчужанам почитати на вихідних

Люко Дашвар «Спадок»

Відомий у радянські часи архітектор Гнат Куроган мешкає в розкішному маєтку під Києвом. За тиждень до повномасштабного вторгнення йому виповнюється 88 років. Для рідних це привід навідатися до старого з привітаннями, хоча насправді вони сподіваються лише на одне: отримати якомога більшу частину спадку.

Та несподівано зникає його 14-річний правнук, а через день у бібліотеці маєтку знаходять зарізаним єдиного рідного онука архітектора. Хто стоїть за цими злочинами? Невже спадок вартий життя рідної людини? І чи усвідомлює рідня, що вже давно отримала від Гната у спадок його зруйноване радянською владою життя, яким він настирливо намагається скалічити і їхні долі.