У Градизьку дитина на самокаті виїхала під колеса автівки

Хлопець переїжджав дорогу Н-08
У Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа і прикріпив відео.
До уваги всіх, хто має голову й очі. Вам потрібно трагедію? Якщо так, то продовжуйте переходити і переїжджати дорогу Н-08 наче ви безсмертні, – написав він.
У допису йдеться, що дитина не постраждала, хоча і є винуватцем ДТП.
Батьки, спершу як купити дитині транспортний засіб – навчіть, як мінімум, дивитись ліворуч і праворуч, – наголосив Мирослав Носа.
У коментарях під постом користувач фейсбук Григорій Михайлець написав:
Білий бус стоїть з порушенням. Якби не він, водій легковика мав би змогу бачити небезпеку з повороту і мав би час відреагувати. Швидкість була достатньо невелика. На цьому місці постійно хтось паркується так, що з повороту нормально не виїдеш.
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