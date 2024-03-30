У Градизьку дитина на самокаті виїхала під колеса автівки

У Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа і прикріпив відео.

До уваги всіх, хто має голову й очі. Вам потрібно трагедію? Якщо так, то продовжуйте переходити і переїжджати дорогу Н-08 наче ви безсмертні, – написав він.

У допису йдеться, що дитина не постраждала, хоча і є винуватцем ДТП.