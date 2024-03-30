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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік прийшов до кафе із гранатою

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 185

 

Правоохоронці гранату вилучили

На Полтавщині 33-річний житель Зіньківської громади прийшов до кафе із гранатою. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, подія сталась 29 березня близько 21.00 в одному з кафе селища Диканька.

У закладі під час розмови із присутніми чоловік розповів, що має при собі гранату та показав боєприпас. 

Поліціянти, які прибули на місце події, речовий доказ вилучили. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує, звідки у мешканця Зіньківської громади граната. Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що на Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: граната Диканька кафе
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