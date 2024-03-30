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Нагадування: у ніч з 30 на 31 березня кременчужани спатимуть на годину менше

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 350

 

Не забудьте перевести годинники на літній час

У ніч з 30 на 31 березня кременчужани спатимуть на годину менше. А все тому, що цієї ночі у 2024 році станеться перехід на літній час, що зазвичай відбувається в останню неділю березня. Стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед – з 3.00 на 4.00.

Щороку з 1981 року в Україні переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед, що має на меті економити електроенергію. Це роблять у вихідні, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу.

Сучасна техніка (комп'ютери та смартфони) переходять на новий час автоматично, перевести вручну потрібно буде кнопкові телефони, електронні та механічні годинники.

Нагадаємо, що Верховна Рада кілька разів намагалася скасувати перехід на літній та зимовий час. Вносилися навіть законопроєкти щодо цього. Три роки тому — 3 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4201, який передбачав відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного поясного часу. І хоч тоді ж було визначено, що цей законопроєкт розглядатимуть за прискореною процедурою, протягом трьох років до нього так і не повернулися.

Не лише Україна, а й майже 70 країн світу переходять на літній та зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rubryka.com
Теги: перевод годинника літній час

Чи швидко адаптуєтесь до нового часу, коли переводите годинник?

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