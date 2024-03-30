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Кременчук, Культура

Любить створювати портрети: стартувала виставка кременчужанки Валентини Линник

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 99

 

Відвідувачі Кременчуцької міської художньої галереї зможуть побачити 50 авторських робіт

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася перша персональна виставка 61-річної кременчужанки Валентини Линник «За покликом душі». Кременчужани та гості міста можуть побачити 50 авторських робіт.

На відкритті виставки мисткині не було – вона мала поїхати за кордон.

Раніше художниця активно брала участь у спільних виставках. Її роботи знаходяться у приватних колекціях у багатьох містах України.

Як розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора галереї Тетяна Новікова, Валентина Линник – аматор. Вона працює у техніках: олія (на папері та полотні), акварель.

Особливе місце в її творчості займають портрети, у яких вона намагається передати внутрішній стан людини. Мисткиня створює картини, бо має бажання передати свої відчуття краси й унікальності даного моменту.

Виставка «За покликом душі», як і персональна виставка 61-річної художниці з Горішніх Плавнів Світлани Галки «Без меж», діятиме до 21 квітня. Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює з 10.00 до 18.00 (крім понеділка і вівторка).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка галерея художниця картини
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