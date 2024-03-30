Мистецтво, яке рятує від депресії: у Кременчуці відкрилася виставка художниці Світлани Галки

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася персональна виставка 61-річної художниці з Горішніх Плавнів Світлани Галки під назвою «Без меж».
У дитинстві Світлана малювала разом з дідусем. Потім вона навчалася на художника по тканинах та трикотажу. А після навчання працювала художником-оформлювачем вітрин, модельєром, вела гуртки з малювання, оформлювала декорації до спектаклів.
В експозиції представлені 103 роботи мисткині. Пані Галка почала створювати картини не так давно – вона займається творчістю протягом останніх 5 років. Мистецтвознавиця з Горішніх Плавнів Любов Брагілєва одного разу запросила Світлану Галку взяти участь у виставці «Місто на мольберті». Саме з того моменту і почалося її творче життя.
Світлана Галка розповіла, що коли підірвали Каховську ГЕС, у неї була депресія троє діб – вона не виходила з дому, не могла читати новини. Знайома принесла їй букет яскравих червоних троянд. Коли мисткиня почала малювати ці квіти, це допомогло їй вийти з депресивного стану. Тоді ж вона прочитала повідомлення про те, що мати з двома близнюками вийшла на дах будинку поблизу ГЕС, а потім вони потонули. Тепер ця робота «Близнюки-троянди» асоціюється у художниці з тією подією.
Вона каже, що працює у різних техніках – акварель, олія, олівець та інших, створює портрети, пейзажі, абстракції.
Нагадаємо, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену Всесвітнім дням птахів та Землі.
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