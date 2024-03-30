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Мистецтво, яке рятує від депресії: у Кременчуці відкрилася виставка художниці Світлани Галки

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 191

 

Усі 103 картини, що в експозиції, написані протягом останніх 5 років

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася персональна виставка 61-річної художниці з Горішніх Плавнів Світлани Галки під назвою «Без меж».

У дитинстві Світлана малювала разом з дідусем. Потім вона навчалася на художника по тканинах та трикотажу. А після навчання працювала художником-оформлювачем вітрин, модельєром, вела гуртки з малювання, оформлювала декорації до спектаклів.

В експозиції представлені 103 роботи мисткині. Пані Галка почала створювати картини не так давно – вона займається творчістю протягом останніх 5 років. Мистецтвознавиця з Горішніх Плавнів Любов Брагілєва одного разу запросила Світлану Галку взяти участь у виставці «Місто на мольберті». Саме з того моменту і почалося її творче життя.

– Раніше не було часу (не творчість – ред.), ми заробляли гроші. А зараз це для душі. У мене за все життя накопичений досвід, я намагаюся ним ділитися, – розповідає художниця.

Світлана Галка розповіла, що коли підірвали Каховську ГЕС, у неї була депресія троє діб – вона не виходила з дому, не могла читати новини. Знайома принесла їй букет яскравих червоних троянд. Коли мисткиня почала малювати ці квіти, це допомогло їй вийти з депресивного стану. Тоді ж вона прочитала повідомлення про те, що мати з двома близнюками вийшла на дах будинку поблизу ГЕС, а потім вони потонули. Тепер ця робота «Близнюки-троянди» асоціюється у художниці з тією подією.

– Я намагаюся передати стан душі. У такий складний час мистецтво мені допомагає, хочу, щоб воно і людям допомагало, – коментує мисткиня.

Вона каже, що працює у різних техніках – акварель, олія, олівець та інших, створює портрети, пейзажі, абстракції.

– Я сама отримую від своїх робіт енергетичний заряд. І моя мета – щоб люди занурилися в цю позитивну енергетику, – зазначає жінка.

Нагадаємо, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену Всесвітнім дням птахів та Землі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея виставка художниця картини
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