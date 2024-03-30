У ніч з 29 на 30 березня росіяни атакували Полтавщину БпЛА (додано)

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 192

Ніч на Полтавщині з 29 на 30 березня була неспокійною – росіяни вчергове атакували область БпЛА. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Він написав, що є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району. Але найголовніше, що ніхто не постраждав.

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За інформацією Повітряних Сил ЗС України, уночі з 29 на 30 березня зафіксували пуски 12 ударних БпЛА Shahed-136/131.

ППО спрацювала в Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони України знищили вночі 9 ударних безпілотників.

Нагадаємо, кременчужани зранку 29 березня чули вибухи — сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині.

*Фото ілюстративне