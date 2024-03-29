Кременчужани чули вибухи (оновлюється)

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Перед цим були повідомлення про рух ракети та безпілотників на Кременчук

29 березня, близько 5.05, кременчужани чули кілька вибухів.

Повітряна тривога в області оголошена о 2.50. Відтоді були повідомлення про рух ракети та безпілотників на Кременчук.

О 5.01 Повітряні сили України попередили про балістику з Криму на Кременчук. О 5.07 — про керовану авіаційну ракету через Харківщину в напрямку Полтавщини.

О 5.14 моніторингові канали повідомили про ударні БпЛА у напрямку міста, а о 5.18 — про ракету Х-59 на Миргород. О 5.21 у телеграм-каналах з'явилися повідомлення про вибухи у Миргороді.

О 5.34 кременчужани знову чули вибух.

О 6.03 в місті знову пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух останнього БпЛА в районі Кременчука.

О 6.14 міський голова Світловодська Андрій Маліцький повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що росіяни обстрілюють Світловодчину.

– Світловодчина під ворожим ударом! Зберігаємо спокій, дотримуйтесь інформаційної тиші та не викладайте інформацію у соцмережах. Всі відповідні служби працюють на місцях. Ситуація в місті стабільна, – Андрій Маліцький.

О 6.21 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 7.52 керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у своєму Телеграм-каналі, що влучань та руйнувань на Полтавщині немає. Також немає жертв та постраждалих.

Крім того, Філіп Пронін зазначив, що протягом доби повітряну тривогу в області оголошували 8 разів і вона загалом тривала понад 11 годин.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня кременчужани чули серію вибухів протягом кількох годин. Тоді над територією Полтавщини збили 9 російських БпЛА. А в ніч на 22 березня Росія завдала ракетних ударів по всій території країни, в тому числі й по Полтавщині. А в ніч на 18 березня росіяни атакували Полтавщину та Кіровоградщину безпілотниками — кременчужани чули близько 10 вибухів протягом двох годин.